В НАБУ назвали число дел по незаконному обогащению

Детективы Национального антикоррупционного бюро сейчас расследуют 65 уголовных производств относительно незаконного обогащения. Об этом со ссылкой на данные НАБУ сообщает в среду, 27 февраля, УНН.
"На сегодняшний день детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по 65 уголовным производствам, в пределах которых проверяют, в том числе, факты незаконного обогащения. Причем двум лицам уже сообщили о подозрении в совершении уголовных коррупционных правонарушений, предусмотренных этой статьей. В отношении четырех лиц обвинительные акты направлены в суд", - информировали в Бюро.
В то же время отмечается, что приговоры относительно незаконного обогащения по делам, расследуемым НАБУ, суд пока не выносил.
Ранее Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
Вскоре стало известно, что президент Петр Порошенко безотлагательно внесет в Верховную Раду новый законопроект по статье о незаконном обогащении.
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Источник: korrespondent.net
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