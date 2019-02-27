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27. 02. 2019

В НАБУ назвали число дел по незаконному обогащению

Детективы Национального антикоррупционного бюро сейчас расследуют 65 уголовных производств относительно незаконного обогащения. Об этом со ссылкой на данные НАБУ сообщает в среду, 27 февраля, УНН.

"На сегодняшний день детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по 65 уголовным производствам, в пределах которых проверяют, в том числе, факты незаконного обогащения. Причем двум лицам уже сообщили о подозрении в совершении уголовных коррупционных правонарушений, предусмотренных этой статьей. В отношении четырех лиц обвинительные акты направлены в суд", - информировали в Бюро.

В то же время отмечается, что приговоры относительно незаконного обогащения по делам, расследуемым НАБУ, суд пока не выносил.

Ранее Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Вскоре стало известно, что президент Петр Порошенко безотлагательно внесет в Верховную Раду новый законопроект по статье о незаконном обогащении.

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Источник: korrespondent.net

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