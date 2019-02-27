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27. 02. 2019

В СБУ рассказали о незаконном перемещении оружия через госграницу

Служба безопасности Украины расследует 162 факта незаконного перемещения через государственную границу военных товаров в 2017-2018 годах. Об этом на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады сказал начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, передают Українськi Новини.

Он отметил, что контрабанда товаров в Украине декриминализирована.

Поставка запчастей к бронетехнике, по его словам, также не является контрабандой оружия и не подлежит уголовной ответственности.

В то же время, Петров заявил, что спецслужба расследует факты незаконного перемещения через госграницу товаров, которые подлежат экспортному контролю.

"С 2017 - 2018 годов нами расследуется 162 таких факта", - сообщил начальник департамента контрразведки.

Петров отметил, что его департамент намерен усилить свою работу после обнародования в СМИ информации о контрабанде из России запчастей к украинской бронетехнике.

Ранее на Донбассе задержали бывшего военного, который пытался продать два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 по 8 тысяч гривен за штуку.

Также сообщалось, что в Херсонской области был осужден на три года военнослужащий-контрактник, который занимался реализацией оружия и боеприпасов из района проведения ООС.

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Источник: korrespondent.net

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