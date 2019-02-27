В центре Мали прогремел взрыв: 17 погибших

В результате взрыва в центре Мали погибли не менее 17 мирных жителей, еще 15 - были ранены. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает в среду, 27 февраля, AFP.

В частности, указано, что инцидент произошел в небольшом городе Дианкабо в центре Мали.

Отмечается, что взрыв вызвало "устройство, закрепленное на теле мужчины, который ранее был застрелен".

"Тело взорвалось, 17 человек погибли. Еще 15 человек получили ранения", - сообщил агентству источник в службах безопасности страны.

Ранее в Узбекистане во время медосмотра учеников в городской больнице Андижана прогремел взрыв, в результате которого пострадали 18 школьников и четыре учителя.

Также сообщалось, что на западе Пакистана произошел теракт, в результате которого один человек погиб, девять были ранены.

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Источник: korrespondent.net