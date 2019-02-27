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27. 02. 2019

КСУ объяснил отмену статьи о незаконном обогащении

Конституционный суд Украины в среду, 27 февраля, опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, сообщается на сайте суда.

"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что статья 368-2 кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", - говорится в решении суда.

В своем решении Конституционный суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.

Также в решении отмечается, что статья 368-2 не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности и с конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников.

Конституционный суд  отмечает, что конституционные предписания по презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко заявляет, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной. 

Ранее в КСУ сообщили, что решение опубликуют сегодня.

По данным СМИ, пока нет новой статьи все дела о незаконном обогащении должны быть закрыты.

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Источник: korrespondent.net

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