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27. 02. 2019

В РФ заявили, что весеннее перемирие на Донбассе под вопросом

Представители Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины отказались согласовывать инициативу ОБСЕ о "весеннем перемирии" с 6 марта. Об этом по итогам заседания заявил в среду, 27 февраля, полпред РФ в группе Борис Грызлов, передает ТАСС.

Он сообщил, что украинская сторона отказалась обсуждать вопросы безопасности и обмена пленными.

В то же время, Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что заседание Трехсторонней контактной группы в Минске сорвали приглашенные представители ОРДЛО из неподконтрольного Киеву Донецка. Она заявила на своей странице в Facebook, что заседание было сорвано "базарными тетками" из "ЛДНР"

По ее словам, представители РФ и сепаратисты снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны.

Хуг заявил о "свете в конце тоннеля" для Донбасса

Напомним, ранее представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо Минских соглашений. Он якобы предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

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Источник: korrespondent.net

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