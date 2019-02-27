На Полтавщине мужчина разгуливал по вокзалу с миной времен войны

В городе Оржица Полтавской области мужчина разгуливал по автовокзалу с минометной миной времен Второй мировой войны. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что 26 февраля в дежурную часть Оржицкого отделения полиции поступило сообщение от местного жителя, что на территории автовокзала у неизвестного мужчины он увидел предмет, похожий на минометную мину.

"Мину правоохранители нашли на территории автовокзала Оржицы, в туалете, в выгребной яме. Как оказалось, мужчина выбросил боеприпас в туалет, увидев полицию. Последний пояснил, что нашел мину осенью 2018 года во время проведения полевых работ и хранил дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту незаконного обращения с оружием правоохранители открыли уголовное производство.

Известно, что взрывной предмет был обезврежен специалистами-взрывотехниками.

Ранее в Киевской области нашли 27 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Также сообщалось, что у 26-летнего киевлянина правоохранители во время обысков обнаружили боеприпасы и взрывчатку.

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Источник: korrespondent.net