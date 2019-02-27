Украина и РФ подписали договор о вылове рыбы

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало с соответствующим ведомством Российской Федерации протокол о распределении квот вылова рыбы в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить Протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля. Также направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ Украине", - сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

Одна из них - распределение квоты вылова бычка в объеме девяти тысяч тонн для Украины и шести тысяч тонн для РФ. Кроме того, документом оговорено вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат.

"Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности. Протокол подписан по дипломатическим каналам", - сообщил Белов.

Напомним, в ноябре 2018 года в Азовском море задержали катер украинских рыбаков. Капитан задержанного судна привлечен к административной ответственности. Судно и улов конфискованы.

Также 30 октября Украина и Россия отпустили по семь задержанных моряков. Экипаж судна Норд уехал в Крым, а часть рыбаков судна ЯМК-0041 вернулись на материковую Украину. Позже троих украинских моряков выпустили из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде.

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Источник: korrespondent.net