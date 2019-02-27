Днем в Донбассе было семь обстрелов, ранен военный

В течение текущих суток, 27 февраля, сепаратисты семь раз обстреляли позиции украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В боевых действиях ранен один военный, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, указано, что четыре раза на Донбассе днем ​​было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение. На эти обстрелы сепаратистами в целом было потрачено 32 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм, подсчитали в штабе.

Там добавили, что по позициям украинских войск четыре раза были выполнены пуски управляемых ракет, а также зафиксирована деятельность снайпера противника.

"В результате обстрелов один украинский защитник был ранен", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток, 26 февраля, сепаратисты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранены трое военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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Источник: korrespondent.net