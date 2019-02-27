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27. 02. 2019

Декларации с врачами подписали более 26 млн украинцев - Минздрав

В Украине более 26 миллионов граждан уже подписали декларации со своим врачом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на заседании правительства в среду, 27 февраля, сообщает Укринформ.

"Уже более чем у 26 млн украинцев есть декларации, подписанные со своим врачом. Именно этот врач - тот человек, к которому надо идти за рецептом. Пациент должен обратиться именно к врачу. Если вы еще не подписали декларацию, это стоит сделать. Без декларации воспользоваться программой Доступные лекарства будет невозможно", - отметил замглавы Минздрава.

Ранее сообщалось, что декларации с семейными врачами подписали почти 25 миллионов украинцев.

Как известно, конечного срока заключения деклараций с семейными врачами нет, однако с 2020 года те, кто проигнорировал это, не смогут воспользоваться определенными возможностями системы здравоохранения. В частности, чтобы попасть бесплатно к узкому специалисту или на диагностику, обязательно нужно будет брать направление врача "первички".

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Источник: korrespondent.net

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