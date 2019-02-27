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27. 02. 2019

Порошенко в толпе снял шапку с девушки

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Запорожье в среду, 27 февраля, в толпе снял шапку с девушки. Этот момент запечатлен на видео, которое в Youtube выложила журналистка Татьяна Высоцкая.

На видео видно, что глава государства, улыбаясь, снял с девушки розовую шапку и отдал ей.

Ранее сообщалось, что Порошенко приехал на открытие ветровой электростанции Ахметова. Президент открыл первую очередь Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области.

Сеть обсуждает видео кортежа Порошенко на ухабах

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Источник: korrespondent.net

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