Порошенко в толпе снял шапку с девушки

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Запорожье в среду, 27 февраля, в толпе снял шапку с девушки. Этот момент запечатлен на видео, которое в Youtube выложила журналистка Татьяна Высоцкая.
На видео видно, что глава государства, улыбаясь, снял с девушки розовую шапку и отдал ей.
Ранее сообщалось, что Порошенко приехал на открытие ветровой электростанции Ахметова. Президент открыл первую очередь Приморской ветроэлектростанции в Запорожской области.
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Источник: korrespondent.net
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