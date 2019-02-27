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27. 02. 2019

НАБУ закроет 65 уголовных дел из-за решения КСУ

Национальное антикоррупционное бюро из-за решения Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение закроет 65 производств, сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, сейчас детективы НАБУ расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояния которых вызывает вопросы на предмет законности источников происхождения, - немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти.

"Решение КС означает, что все уголовные производства в части, которая касается незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Так же как и дела, которые уже слушаются в суде. Речь идет о главе Государственной аудиторской службы (обвиняется в незаконном обогащении почти 10 млн грн), военного прокурора сил АТО (почти 3 млн грн незаконного обогащения), судьи из Луганской области (более 13 млн грн), министра инфраструктуры (более 4 млн грн)", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

В бюро добавили, что возобновить расследование относительно фигурантов всех 65 уголовных производств, а также подозреваемых и обвиняемых по уже установленным фактам незаконного обогащения в случае возврата соответствующей статьи в УК будет невозможно, потому что закон не имеет обратной силы.

"Поэтому приобретенное имущество по умолчанию будет считаться законным, безотносительно к источникам его происхождения", - отметили в бюро.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко заявляет, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной. 

Ранее в КСУ сообщили, что решение опубликуют сегодня.

По данным СМИ, пока нет новой статьи все дела о незаконном обогащении должны быть закрыты.

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Источник: korrespondent.net

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