На границе Венгрия-Украина задержали 16 таможенников

Генеральная прокуратура Венгрии сообщила о задержании 16 таможенников, работавших на КПП Лужанка-Берегшурань и Косино-Барабаш на границе с Украиной, передает Mukachevo.net.

По информации венгерской прокуратуры, таможенников подозревают в организации коррупционной схемы, действовавшей как минимум с ноября 2018 года. Они требовали взятки наличными с тех, кто перемещал товары с территории Венгрии в Украину и ожидал возмещения НДС.

Фигурантам предъявлены обоснованные подозрения в совершении 151 факта преступлений. Всем им инкриминируют статью, которая предусматривает максимальный срок заключения в Венгрии - до 24 лет.

К спецоперации были привлечены сотрудники следственного комитета Генеральной прокуратуры, Национальной службы безопасности, Антитеррористического центра (TEK) и спецотдела венгерской полиции. Сейчас 16 венгерских таможенников, в том числе пять офицеров, находящихся под стражей. Также были допрошены гражданские лица, подозреваемые в даче взятки.

Как сообщалось, 26 февраля Венгрия закрыла КПП на границе с Украиной. На границе с Украиной не работали КПП Берегшурань-Лужники и Косино. Силовики Венгрии проводили спецоперацию по выявлению таможенников-взяточников.

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Источник: korrespondent.net