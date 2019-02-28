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28. 02. 2019

С начала избирательной кампании полиция открыла сто уголовных дел

Национальная полиция за сутки зарегистрировала еще четыре случая нарушения предвыборного законодательства, по которым были открыты уголовные производства. Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Всего за прошедшие сутки на территории государства зарегистрировано 63 сообщения о событиях, связанных с выборами. С начала предвыборной кампании зафиксировано 1991 сообщение. Полицейские открыли 100 уголовных производств. Кроме того, правоохранители составили 435 административных протоколов по фактам нарушений в избирательной сфере", - говорится в сообщении.

В основном такие сообщения связаны с незаконной агитацией - 1194 факта, подкупом избирателей - 155 и хулиганством - 55. Больше всего сообщений поступило в Киеве, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

Ранее в центре Киева националистические партии и организации провели акцию Вече достоинства с требованиями "За чистые выборы, за достойную жизнь", выступая против практики подкупа избирателей.

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Источник: korrespondent.net

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