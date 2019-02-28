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28. 02. 2019

НАТО проведет учения в Черном море

Учения военно-морских сил стран НАТО Poseidon 19 будут проведены в Черном море 1-8 марта. Об этом сообщил в среду, 27 февраля, штаб ВМС Румынии.

"Более 1100 военнослужащих примут участие в международных учениях Poseidon 19, которые ВМС Румынии организуют в румынских территориальных водах и в международных водах в западной части Черного моря 1-8 марта", - указывается в сообщении.

В учениях будут задействованы 10 румынских кораблей и четыре иностранных корабля из Болгарии, Германии, Испании и Турции, а также два быстроходных катера для водолазов, отмечается в тексте. Воздушная часть учений будет обеспечена вертолетом Puma Naval, двумя истребителями МиГ-21 и двумя F-16 из состава румынских ВВС.

"Главные цели учений - укрепление взаимодействия между участвующими кораблями и экипажами в общем международном контексте, а также проверка возможностей ВМС Румынии, предоставленных в распоряжение НАТО в предстоящий период", - указывает штаб ВМС Румынии.

В сообщении констатируется "нестабильность к востоку от ЕС и НАТО" и подчеркивается, что "одна из мер по обеспечению безопасности для союзников в регионе Черного моря - укрепление военно-морского присутствия в его бассейне".

Накануне Верховная Рада приняла законопроект о допуске в 2019 году иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях. Речь идет об украинско-американских учениях Репид Трайдент-2019, украинско-американских учениях Си Бриз-2019, украинско-румынских учениях Риверайн-2019, многонациональных учениях Кленовая Арка-2019 и украинско-британских учениях Ворьер Вотчер-2019.

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Источник: korrespondent.net

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