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28. 02. 2019

США отреагировали на конфликт между Пакистаном и Индией

Потенциальная эскалация отношений между Индией и Пакистаном имела бы неприемлемо высокий риск для обеих стран и международного сообщества. США глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией и призывают стороны к сдержанности, заявил в среду, 27 февраля, агентству Reuters представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

"Потенциальные риски, связанные с дальнейшими военными действиями с любой из сторон, неприемлемо высоки для обеих стран, их соседей и международного сообщества", - сказал он.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены растущим напряжением в отношениях между Индией и Пакистаном и призывают обе стороны предпринять срочные шаги, чтобы разрядить ситуацию", - добавил представитель администрации.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

Кашмир. Как одна ядерная держава бомбит другую

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Источник: korrespondent.net

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