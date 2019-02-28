Из Центробанка Венесуэлы вывезли восемь тонн золота - СМИ

По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы. Об этом в среду, 27 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три правительственных источника и представителя Национальной ассамблеи (парламента республики).

По их данным, золото вывезли на правительственном спецтранспорте на прошлой неделе. Как отмечает агентство, операция была проведена, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за рубежом. Где сейчас находится золото, неизвестно.

"Они планируют незаконно продать [золото] за границу", - заявил оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

В Центробанке не стали комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что Центральный банк Венесуэлы рассчитывает в ближайшее время продать около 15 тонн золота ОАЭ. Позже СМИ сообщили, что правительство Венесуэлы отложило планы по вывозу 20 тонн золота, которое стало предметом пристального внимания как в стране, так и за ее пределами.

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Источник: korrespondent.net