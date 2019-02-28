На Донбассе увеличился поток людей через КПВВ

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик призвал стороны конфликта принять неотложные меры по улучшению пропускной способности пунктов пропуска на линии соприкосновения. Об этом он заявил по итогам заседания ТКГ в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Наблюдается неуклонный рост количества пересечений линии соприкосновения через действующие пункты пропуска. В этой связи я призываю стороны принять неотложные меры по улучшению пропускной способности в первую очередь в ОРДО и ОРЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей)", - отметил Сайдик.

Дипломат напомнил, что неоднократно говорил о том, что в прошлом году число жертв удалось сократить до самого низкого уровня за время конфликта. "И эта тенденция сохраняется в этом году. Но, к сожалению, 23 февраля двое гражданских лиц погибли и еще один мужчина получил ранения из-за наезда микроавтобуса на взрывное устройство на дороге у пункта пропуска в Донецкой области ", - сказал Сайдик.

По его словам, этот трагический случай еще раз подтверждает бесспорную важность разминирования, в частности, вдоль дорог в окрестностях пунктов пропуска.

Эти вопросы наряду с обеспечением устойчивости режима прекращения огня были 27 февраля в центре внимания рабочей группы по безопасности. Гуманитарная подгруппа обсудила вопросы улучшения условий пересечения линии соприкосновения и тему обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом. Экономическая рабочая группа продолжила обсуждение актуальных вопросов водоснабжения, в том числе проведение аудита компании "Вода Донбасса" по ранее согласованному графику. Также рассматривались вопросы выплаты пенсий жителям ОРДО и ОРЛО.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы пройдет 13 марта.

Напомним, в январе на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

Также сообщалось, что на блокпосту в КПВВ Станица Луганская умер мужчина 1951 года рождения.

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Источник: korrespondent.net