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28. 02. 2019

Епифаний официально зарегистрировался в Instagram

У митрополита Киевского и всея Украины Епифания появился официальный аккаунт в социальной сети Instagram. Об этом сообщает пресс-служба Киевской митрополии Православной Церкви Украины.

"Поскольку неизвестные лица зарегистрировали в социальной сети Instagram фальсифицированную страницу Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Епифания, считаем целесообразным создать и регулярно обновлять настоящую страницу митрополита", - говорится в сообщении.

В сообщении Киевской митрополии отмечается, что в социальных сетях создаются фейковые страницы митрополита Епифания с целью распространения дезинформации.

"Всем понятно, что такие страницы создают и администрируют для определенной цели - в нужное время внести дезинформацию в общество и делать это якобы от имени главы церкви. Просим вас отписаться от ненастоящего аккаунта, который администрирует никому неизвестный", - отметили в Киевской митрополии.

Также в сообщении указали никнейм официального аккаунта Епифания - @metropolitanepiphanius.

 
 
 
 
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Публикация от Митрополит Епіфаній (@metropolitanepiphanius)

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Источник: korrespondent.net

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