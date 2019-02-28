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28. 02. 2019

Самого маленького ребенка в истории выписали из больницы

В Японии удалось выжить младенцу, вес которого при рождении составлял всего 268 граммов. Об этом пишет сайт NHK.

Так, сообщается, что это самый маленький выживший ребенок в мире. Состояние здоровья малыша врачи оценили как хорошее.

Отмечается, что по данным врачей из больницы университета Кейо мальчик родился раньше срока в августе прошлого года. Его матери было сделано кесарево сечение на 24 неделе беременности.

Младенец провел шесть месяцев в отделении интенсивной терапии для новорожденных. За это время вес ребенка достиг более 3 кг 200 г. 

World's smallest baby boy returns home healthy: #Japanese university#慶応義塾大学病院 https://t.co/vwyduClSNP

— Kyodo News - English (@kyodo_english) 26 февраля 2019 г.

Ранее в Ираке одновременно погибли семеро новорожденных близнецов.

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Источник: korrespondent.net

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