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28. 02. 2019

В EBU прокомментировали отказ от Евровидения

Европейский вещательный союз (EBU) сожалеет, что Украина не будет участвовать в Евровидении в 2019 году, однако надеется на ее участие в следующий раз. Соответствующее заявление опубликовано на сайте конкурса.

"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего исполнителя для Евровидения в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. С грустью EBU может подтвердить, что украинская телекомпания UA:Суспильне проинформировала EBU, что после обсуждений они приняли трудное решение выйти из конкурса песни Евровидение 2019 года. Будут продолжены дискуссии между ЕВС и UA:Суспильне по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году. Однако на данный момент мы с нетерпением ожидаем того, что в мае станет фантастическим событием в Тель-Авиве", - говорится в заявлении.

Организаторы песенного конкурса также отметили, что ведут переговоры об участии Украины в следующем году.

Напомним, 27 февраля Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на Евровидении, решил не посылать в этом году конкурсанта от Украины.

Желающих не нашлось. Евровидение-2019 без Украины

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Источник: korrespondent.net

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