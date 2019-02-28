Появился Квантовый скачок Франко в образе супермена

В поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую испортили в Киевском метро, киевский панк-художник Влад Корнюк решил нарисовать знаменитого украинского писателя и общественного деятеля Ивана Франко в образе супермена.

"Поддерживая "Квантовый скачок Шевченко", рисую Квантовый скачок Франко", - написал он в соцсети.

"Знаете, в последнее время хейтерство начало набирать большие обороты - это очень огорчает. Почему эти квантопрыжки вызывают такое возмущение, особенно у "патриотов". Чем плохо то, что мы можем увидеть известных литературных фигур в образах любимых героев или других известных людей? Почему вы ищете только плохое в этом?" - написал он в Facebook.

Автор нового образа Франко посоветовал противникам такого искусства переключиться на позитив, "потому что лучше жить среди добрых людей, а не тех, кто вечно критикует". "Будьте добрее и мир станет лучше", - добавил художник.

Ранее в киевском метро ножом уничтожили необычные портреты Шевченко. На них поэт предстал в образах солиста группы Kiss, Фриды Кало, мастера Йоды из Звездных войн, Элвиса Пресли, Эйнштейна и даже робота Бендера из Футурамы.

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Источник: korrespondent.net