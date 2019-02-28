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28. 02. 2019

В Украине появится монета с изображением барана

Национальный банк Украины объявил, что с четверга, 28 февраля, для онлайн заказов станет доступной новая памятная монета, которую введут в оборот только с 14 марта. Эта монета "посвящена барану, изображение которого воплощено в памятниках культуры разных эпох", - отметили в учреждении.

Новая монета продолжит серию "Фауна в памятниках культуры Украины". Ее номинал - 5 гривен.

Монета изготовлена ​​из серебра 925 пробы, ее масса - 15,55 грамм, тираж - 4 тыс. штук. Она оснащена локальной позолотой - позолоченное изображение металлического рельефа с изображением головы барана.

Как сообщалось, Национальный банк продал неразрезанные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен почти на 10 млн гривен. 

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Источник: korrespondent.net

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