Индия строит бункеры вдоль границы с Пакистаном - СМИ

Индия строит на границе с Пакистаном бункеры для размещения семей, проживающих в регионе, передает Reuters.

"Индия начала строительство более 14 тысяч бункеров для защиты семей, которые проживают вдоль границы с Пакистаном в штате Джамму и Кашмир, пытаясь обезопасить их от пакистанских обстрелов без эвакуации", - говорится в сообщении.

Такие шаги были вызваны артиллерийскими обстрелами в 12 или 15 разных местах на индийской стороне границы в данном спорном между обеими странами в регионе. Обстрелы произошли вечером во вторник 26 февраля.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

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Источник: korrespondent.net