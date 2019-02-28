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28. 02. 2019

В Италии к дайверу присосался осьминог

Несколько минут понадобилось итальянскому дайверу, чтобы отцепить от себя осьминога, который присосался к его спине. Видео этого случая опубликовал канал Caters Clips в YouTube.

Осьминог оставался там, даже когда мужчина вынырнул из воды. Чтобы оторвать его щупальца от спины, понадобилось около трех минут. 

Ранее на пляже шотландского города Аймут около 50 тюленей напали на мужчину, который возвращался с рыбалки.

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Источник: korrespondent.net

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