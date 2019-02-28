Итоги 27.02: Отказ от Евровидения и решение КСУ

В АП готовят новый закон о незаконном обогащении

В парламент будет безотлагательно внесен президентский законопроект о статье о незаконном обогащении. Об этом в среду, 27 февраля, заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Президент безотлагательно внесет законопроект, где будут учтены замечания КСУ, и статья будет возвращена уже без несоответствия украинскому законодательству, а в соответствии украинской Конституции", - подчеркнула представитель президента.

Трамп провел "великолепную" встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел великолепную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Ханое в среду, 27 февраля.

"Великолепные встречи и ужин во Вьетнаме с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Очень хороший диалог. С нетерпением жду продолжения наших дискуссий завтра", - написал он в Twitter.

НАБУ начало расследование "схем" в оборонке

Национальное антикоррупционное бюро начали досудебное расследование по признакам присвоения, трате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением по результатам анализа опубликованной журналистами информации о коррупции в оборонном секторе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 27 февраля.

"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляемых детективами Национального бюро. Что касается других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета Украины, совершенного организованной группой в особо крупных размерах 26.02.2019 детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Украина осталась без представителя на Евровидении

Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на Евровидении, решил не посылать в этом году конкурсанта от Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте UA: Суспільне мовлення в среду, 27 февраля.

"Победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица MARUV, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор на Украину на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор", - говорится в заявлении.

КСУ объяснил отмену статьи о незаконном обогащении

Конституционный суд Украины в среду, 27 февраля, опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, сообщается на сайте суда.

"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что статья 368-2 кодекса не соответствует требованиям четкости, точности и однозначности, а потому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины", - говорится в решении суда.

Горсовет Харькова поддержал повышение цен на проезд

Депутаты Харьковского горсовета поддержали решения исполкома об установлении новых тарифов на проезд в электротранспорте (6 гривен - трамвай и троллейбус - 8 гривен). Соответствующее решение было принято на сессии в среду, 27 февраля.

Во время голосования 50 депутатов высказались за сохранение установленных тарифов в транспорте. Против отмены стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах и установления тарифов на уровне 4-5 гривен высказался 21 депутат.

Украина и РФ подписали договор о вылове рыбы

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало с соответствующим ведомством Российской Федерации протокол о распределении квот вылова рыбы в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить Протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля. Также направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ Украине", - сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

НАБУ закроет 65 уголовных дел из-за решения КСУ

Национальное антикоррупционное бюро из-за решения Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение закроет 65 производств, сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, сейчас детективы НАБУ расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более полумиллиарда гривен в пределах 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояния которых вызывает вопросы на предмет законности источников происхождения, - немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net