Трамп и Ким Чен Ын не спешат с разоружением КНДР

Президент США Дональд Трамп перед началом второго дня саммита в четверг, 27 февраля, заявил, что ни он, ни Ким Чен Ын не торопят переговоры относительно денуклеаризации КНДР, сообщает АР.

"Нет никакой спешки, мы не хотим спешить. Но мы хотим достичь правильных договоренностей", - сказал Трамп на вопросы журналистов о ходе переговоров о денуклеаризации.

В то же время Трамп вновь выразил уверенность в том, что КНДР обладает огромным экономическим потенциалом.

"Я уверен, что Северная Корея способна стать настоящим экономическим локомотивом. Ей просто нужно немного в этом помочь", - сказал президент США.

Как сообщалось, накануне начался второй двухдневный саммит Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры стран провели непродолжительную беседу и вместе поужинали. Однако основные переговоры между лидерами двух стран запланированы на четверг.

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Источник: korrespondent.net