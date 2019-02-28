Экс-адвокат Трампа назвал его расистом и мошенником

В ходе дачи показаний в Конгрессе США в среду, 27 февраля, бывший адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн обвинил его в нарушении закона, сообщает Reuters.

Так, по словам Коэна, Трамп заранее знал об утечке и предстоящей публикации электронных писем со взломанного сайта Национального комитета Демократической партии на выборах 2016 года.

"Мне стыдно за то, что я решил принять участие в сокрытии противозаконных действий Трампа вместо того, чтобы прислушаться к своей совести. Мне стыдно, потому что я знаю, кто такой мистер Трамп. Он расист. Он жулик. И мошенник", - заявил Майкл Коэн.

Вместе с тем, Коэн сказал, что не имеет прямых доказательств того, что Трамп или его окружение вступили в сговор с Москвой во время избирательной кампании.

"Страна видела, как он обхаживает сторонников превосходства белой нации и фанатиков. Вы слышали, как он называл иностранные государства вонючими дырами. В частной жизни он еще хуже", - заявил Коэн.

Ранее в ходе расследования Майкл Коэнпризнал себя виновным в финансовых махинациях в ходе предвыборной кампании по указанию Трампа.

Юрист также известен тем, что заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о ее связи с Трампом, имевшей место десять лет назад.

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Источник: korrespondent.net