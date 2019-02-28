Трамп и Ким Чен Ын завершают переговоры

В Ханое во второй день саммита в четверг, 28 февраля, завершились переговоры в расширенном составе между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

Основная переговорная часть саммита длилась более двух часов, теперь лидеры двух государств примут участие в рабочем обеде.

В ходе небольшого перерыва на переговорах Трамп и Ким Чен Ын выходили к журналистам.

Трамп, отвечая на вопрос о том, могут ли США открыть свое официальное представительство в Пхеньяне, сказал: "Интересный вопрос, хотелось бы получить на него ответ. Идея хорошая". В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что не исключено, что "это будет приветствоваться".

Также лидер КНДР подтвердил свое стремление к денуклеаризации.

"Я не был бы здесь, если бы не хотел", - ответил Ким Чен Ын на вопрос о том, хочет ли он денуклеаризации. Трамп отреагировал: "Прекрасный ответ, наверное, наилучший из тех, что вы слышали".

В свою очередь Трамп, отвечая на вопрос, будет ли по итогам саммита официально объявлено о подписании мирного договора, призванного формально положить конец Корейской войне (1950-1953), сказал, что "всего за один-два дня этого не сделать".

Как сообщалось, накануне начался второй двухдневный саммит Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры стран провели непродолжительную беседу и вместе поужинали.

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Источник: korrespondent.net