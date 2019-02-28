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28. 02. 2019

Спасатели заявили о повышенной лавинной опасности в Карпатах

На Прикарпатье в четверг, 28 февраля, в связи со снегопадами и метелями ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"28 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 февраля в Карпатах на горе Поп Иван от обморожения погибли двое туристов. В район этой горы направилась поисково-спасательная группа для сопровождения шестерых выживших туристов и транспортировки тел погибших. 24 февраля все выжившие туристы были спасены.

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Источник: korrespondent.net

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