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28. 02. 2019

На Донбассе за сутки 11 обстрелов, есть раненый

В течение минувших суток сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в ходе обстрелов сепаратисты применили вооружения, запрещенные Минскими договоренностями.

"Также по нашим позициям велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия", - говорится в сообщении

Сообщается, что в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник пять раз обстрелял позиции украинских защитников: из минометов калибра 120 мм, трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное; из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов – возле населенного пункта Чермалык; из снайперского оружия – возле села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки Север враг совершил шесть обстрелов: трижды – из артиллерийских систем калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Крымское; из минометов калибра 82 мм – возле села Желтое; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Новолуганськое; из стрелкового оружия – в районе поселка городского типа Станица Луганская.

В результате обстрелов один украинский защитник был ранен.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, 27 февраля двое противников уничтожены, пять получили ранения и уничтожена одна единица вражеской военной техники.

С начала текущих суток обстрелы не зафиксированы.

В штабе отметили, что украинские военные контролируют противника на линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Напомним, накануне также сообщалось об 11 обстрстрелах за сутки и троих раненых.

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Источник: korrespondent.net

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