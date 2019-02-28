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28. 02. 2019

Трамп и Ким Чен Ын ни о чем не договорились

В четверг, 28 февраля, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын раньше запланированного покинули место проведения саммита - старейшую гостиницу Ханоя Sofitel Legend Metropole, сообщает ТАСС.

О причинах досрочного отъезда лидеров двух стран не сообщается. Однако в заявлении Белого дома говорится, что на саммите США и КНДР не удалось достичь договоренностей, и стороны продолжат переговоры в будущем. 

В то же время, согласно официальному расписанию, опубликованному ранее Белым домом, Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном составе должны были встретиться на рабочем обеде, а затем принять участие в совместном подписании документов. После этого, в 16:00 по местному времени (11:00 по Киеву), Трамп должен был дать пресс-конференцию в своем отеле.

Без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена на 14:00 по местному времени (9:00 по Киеву).

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Источник: korrespondent.net

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