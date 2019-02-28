В зоне ООС прошли тренировки авианаводчиков

В районе проведения операции Объединений сил прошли тренировки авианаводчиков. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в четверг, 28 февраля.

"На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил состоялась тренировка офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок Север и Восток. Военные тренировались наводить вертолет Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения ООС и для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления.

"Команды наводчиков были четкими, все условные цели уничтожены", – заверили в штабе.

Ранее на Донбассе тренировался личный состав штаба группировки Нацгвардии. Военные усовершенствовали свои стрелковые навыки из автомата АК-74 и пистолета Макарова.

Также сообщалось, что ВСУ ночью высадили парашютный десант на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net