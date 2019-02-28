Пакистан совершил новый обстрел Индии

Утром в четверг, 28 февраля, военные Пакистана обстреляли из минометов населенные пункты в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает ANI.

Отмечается, что со стороны Индии также был ответ. Перестрелка началась около 6 утра по местному времени в округе Пунч и продолжалась около часа.

Напомним, утром 27 февраля военные Пакистана также обстреливали пограничные территории. Позже в Пакистане заявили, что сбили два самолета ВВС Индии в своем воздушном пространстве.

В то же время, индийские СМИ сообщили о сбитом пакистанском истребителе. Пакистан эти заявления отрицает.

После этого Индия привела в боевую готовность армию и пограничников. Пакистан закрыл воздушное пространство.

Эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика.

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Источник: korrespondent.net