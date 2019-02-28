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28. 02. 2019

В Бельгии сгорел аквапарк за 33 млн евро

В Бельгии за несколько дней до открытия сгорел аквапарк. В момент возгорания людей внутри не было, поэтому никто не пострадал, сообщает ТСН в четверг, 28 февраля.

Отмечается, что пожар быстро распространился после взрыва, прогремевшего по неизвестным причинам.

"Огонь уничтожил все водные горки: они буквально расплавились. Клубы дыма и языки пламени поднимались вверх на 10 метров. Строительство аквапарка обошлось в 33 миллиона евро", – говорится в сообщении.

Аквапарк должны были открыть в ближайшую субботу, но теперь его придется перенести на неопределенный срок.

Накануне в Египте на вокзале Каира локомотив на большой скорости врезался в платформу, после чего произошел взрыв и сильный пожар. Погибли не менее 28 человек, десятки пострадали.

Ранее сообщалось, что в Индии при пожаре на авиашоу Aero India-2019 сгорели около 300 автомобилей.

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Источник: korrespondent.net

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