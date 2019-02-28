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28. 02. 2019

Красный Крест направил 213 тонн гуманитарки на Донбасс

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольную часть Донбасса 11 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало 11 грузовиков от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.

В общем пограничники оформили груз общей массой более 213 тонн. Транспортные средства перевозили для жителей Донбасса продукты, гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы, товары медицинского назначения.

Напомним, на прошлой неделе Красный Крест отправил на подконтрольные сепаратистам территории девять грузовиков со стройматериалами общим весом 190 тонн.

Ранее ООН создала фонд гуманитарной помощи для Донбасса с потребностью 162 млн долларов. Его цель – оказание помощи жителям региона, страдающих от вооруженного конфликта по обе стороны линии разграничения сторон.

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Источник: korrespondent.net

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