ФСБ задержала украинца на въезде в Крым

В аннексированном Крыму российские пограничники задержали 37-летнего гражданина Украины, который пытался проехать через пункт пропуска Армянск. У мужчины обнаружили якобы поддельный парспорт, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ в четверг, 28 февраля.

Отмечается, что мужчина направлялся в Крым пешком.

"В ходе осуществления проверки предъявленного им национального паспорта сотрудник пограничного контроля обнаружил признаки его подделки. 37-летний гражданин Украины задержан до выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения и принятия дальнейшего процессуального решения", – говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что подделка паспорта была установлена специальной техникой.

"Гражданин Украины пояснил, что паспорт он оформил у знакомых на территории Украины еще в 2011 году за крупное денежное вознаграждение. Он использовал его для решения вопросов во всех инстанциях по месту жительства", – добавили в российской спецслужбе.

В ФСБ намерены возбудить в отношении украинца уголовное дело по признакам "покушения на незаконное пересечение государственной границы РФ".

Ранее в январе ФСБ РФ заявила о задержании гражданина Украины, который якобы пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска, потому что у него не было документов.

В конце декабря 2018 года сотрудники ФСБ РФ в Крыму заявили о задержании участника батальона имени Номана Челебиджихана.

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Источник: korrespondent.net