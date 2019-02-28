Украину могут оштрафовать за отказ от Евровидения

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова заявляет, что Украину могут оштрафовать за отказ участвовать в Евровидении-2019. Об этом она сказала в эфире телеканала Прямой.

По словам Кольцовой, в контракте с участником Евровидения от Украины прописали пункт о штрафных санкциях за невыполнения договора, поскольку страна несет большие риски. "Мы должны были бы отменить участие в Евровидении и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди", - сказала Кольцова.

На уточняющий вопрос о том, должна ли Украина заплатить штраф из-за отказа участвовать в Евровидении Кольцова сказала: "Не факт, мы можем просто транслировать конкурс, но должны договориться с вещательным союзом, возможно даже получится уменьшить стоимость прав для Украины из-за того, что мы не берем участие. Но вы знаете у нас большие долги перед вещательным союзом и им наверное тоже очень тяжело входить в наше положение". Напомним, 27 февраля Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на Евровидении, решил не посылать в этом году конкурсанта от Украины. Организаторы конкурса выразили сожаление по поводу такого решения.

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Источник: korrespondent.net