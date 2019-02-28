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28. 02. 2019

На Закарпатье трех пограничников подозревают в содействии контрабанде

Во время спецоперации в Закарпатской области задержали трех пограничников, причастных к перемещению контрабандных сигарет. Об этом в среду, 27 февраля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. 

Отмечается, что пограничники на участке пограничного отдела Тячев Мукачевского района помогали незаконно перевозить сигареты из Украины в Румынию. 

В МВД заявили, что работник ГПСУ согласился содействовать в перевозке контрабанды за 1 тысячу долларов вне пунктов пропуска.

Также задержаны еще двое пограничников, которые якобы требовали у первого 700 долларов за неразглашение его деятельности.

Во время спецоперации были проведены обыски. Так, в селе Нижняя Апша Тячевского района было найдено и изъято 2644 блока сигарет без акцизных марок.

Ранее в Закарпатской области задержали двух инспекторов пограничной службы по подозрению в содействии контрабанде сигарет. Известно, что они получили от третьего лица взятку в размере более 10 тысяч гривен.

Также сообщалось, что ранее пограничники задержали контрабанду более 20 тысяч пачек сигарет.

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Источник: korrespondent.net

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