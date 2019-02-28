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28. 02. 2019

США продолжат направлять гуманитарку в Венесуэлу – Трамп

Власти США будут продолжать пыпытки доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, несмотря на трудности. Об этом сказал президент США Дональд Трамп после переговоров в Ханое с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС в четверг, 28 февраля.

"Мы будем отправлять продовольствие в Венесуэлу. Оно должно попасть туда, еще немного, это не так просто. Мы отправляем много продовольствия в Венесуэлу, где люди голодают", – сказал Трамп.

Он также выразил надежду, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в конечном итоге пропустит гуманитарную помощь в страну.

Напомним, 23 и 24 февраля в Венесуэле обострилось противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро. Президент закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению.

Пытаясь предотвратить ее доставку в Венесуэлу, подконтрольные Мадуро военные отряды применили на границах слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границе с Бразилией были убиты минимум два человека, а на границе с Колумбией ранены сотни людей.

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Источник: korrespondent.net

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