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28. 02. 2019

Британский парламент поддержал задержку Brexit

Парламент Великобритании поддержал согласился предоставить премьер-министу Терезе Мэй дополнительное время на переговоры с Евросоюзом по соглашению о Brexit, сообщает Associated Press.

В Палате общин накануне состоялось символическое голосование, в ходе которого 502 депутата поддержали новую стратегию Мэй по Brexit, которая может привести к переносу даты выхода страны из ЕС.

Продлить срок выхода страны из ЕС от премьер-министра Британии Терезы Мэй требуют как многие члены ее партии, так и оппозиция. По меньшей мере трое членов кабмина выступают за перенос Brexit и грозят подать в отставку, если Мэй не откажется от варианта, при котором Великобритания выйдет из ЕС без сделки, что чревато крайне негативными последствиями для экономики королевства.

Накануне Берлин и Париж заявили, что поддерживают возможность перенести регулируемый Brexit на более поздний срок.

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Источник: korrespondent.net

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