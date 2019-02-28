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28. 02. 2019

В Западной Европе температура бьет рекорды

В Западной Европе установилась аномально теплая для февраля погода. Температурные рекорды, в частности, фиксируются в Великобритании, Франции, Бельгии, Дании.

Так, в Брюсселе и Лондоне зафиксировано 20 градусов по Цельсию, в Париже новый максимум теперь составляет 19,3°C, что гораздо выше предыдущего рекорда 1959 года (17,6°C).

В бельгийском городе Дурб был зафиксирован новый февральский рекорд страны 21,5°C, что выше предыдущего максимума 21,1°C, зафиксированного в Льеже в 1990 году.

В то же время из-за отсутствия осадков и ветра ухудшается экологическая ситуация. Людей просят быть осторожными: до конца этой недели европейцы будут страдать от сильного загрязнения воздуха из-за резкого аномального потепления.

Ранее сообщалось, что в Британии впервые в истории зимой зафиксировано выше +20. На фоне этого в стране вспыхнули масштабные лесные пожары. 

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Источник: korrespondent.net

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