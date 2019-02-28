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28. 02. 2019

Вылет Трампа из Вьетнама задержали из-за сломавшегося трапа

После неудачных переговоров с лидером КНДР президент США Дональд Трамп покинул Вьетнам, однако перед этим вылет отложили из-за сломавшегося трапа. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает ТАСС.

Вылет самолета Трампа из Ханоя был задержан на некоторое время из-за технических проблем. Сломавшийся трап были вынуждены откатить около 10 сотрудников Секретной службы США.

Как сообщалось, в четверг в Ханое завершился двухдневный саммит КНДР и США, который закончился раньше запланированного времени. В итоге главы обеих стран отказались от подписания совместного документа, и отменили совместный обед. Позже Трамп рассказал о причинах провала переговоров.

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Источник: korrespondent.net

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