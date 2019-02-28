В НОТУ назвали виновного в скандале с Евровидением

Национальная общественная телерадиокомпания на пресс-конференции в четверг, 28 февраля, объяснила, почему Украина в этом году не будет представлена на песенном конкурсе Евровидение.

"Интерпретация роли музыканта MARUV показалась нам рискованной для Украины", - пояснила член правления НОТУ Александра Кольцова.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания в свою очередь сказал, что от MARUV можно ждать каких угодно заявлений, и они могли бы отрицательно сказаться на Украине.

Он также заявил, что если Россия победит в Евровидении в этом году, то Украина не будет участвовать в конкурсе в следующем.

Тем временем Кольцова заявила, что организаторы в первую очередь ищут песню, а не благонадежного музыканта. Поскольку очень многие украинские исполнители имеют связи с Россией.

"Возможно, виновата MARUV, возможно НОТУ, но настроение общества таково, что нужно найти виновного. Пусть тогда мы будем виноваты", - заявил Аласания.

"Вы нас спрашиваете, почему мы не работаем как СБУ... но мы все еще верим, что сделали правильный выбор, и эта ситуация пошла на пользу исполнителю", - уверена Кольцова.

"Артисты не обязаны ехать, это их выбор", - добавила она. По словам чиновника, Freedom Jazz отказались представлять Украину, поскольку испугались, что будут "ковыряться в их биографии".

На вопрос, куда пойдут деньги от СМС, Аласания ответил, что СБУ хочет направить их на благотворительность.

По поводу изменения правил, о которых накануне заявил Кабмин, Аласания заявил, что пока еще не видел постановления. Однако, по его словам, никто из политиков не имеет права диктовать НОТУ свою волю, поскольку структура является независимой.

Что касается политического скандала, который разгорелся вокруг конкурса, то организаторы сказали, что одной из главных задач было избежать политизации Евровидения.

Участники пресс-конференции отметили, что если Андрей Данилко в образе Верки Сердючки хочет ехать на Евровидение, то у него есть время до 10 марта сделать предложение НОТУ.

"В этом году на конкурсе поставлена точка, и у нас есть целый год, чтобы подготовится", - ответила член правления на вопрос, могут ли украинцы предлагать других кандидатов.

При этом Украина будет транслировать конкурс как обычно, но люди не смогут голосовать.

Напомним, 27 февраля Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на Евровидении, решил не посылать в этом году конкурсанта от Украины.

Организаторы конкурса выразили сожаление по поводу такого решения.

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Источник: korrespondent.net