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28. 02. 2019

В Харьковской области школьница повесилась на высоковольтной вышке

В Харьковской области повешенной на высоковольтной вышке нашли 17-летнюю школьницу колледжа. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 28 февраля.

"27 февраля около 19:46 в Купянский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя, который выгуливал собаку рядом с рекой. Мужчина увидел на высоковольтной вышке тело человека", – говорится в сообщении.

По указанному адресу полицейские нашли тело повешенной девушки. Неподалеку находились тетради по имени и фамилии школьницы одного из колледжей Купянского района. Умершей оказалась 17-летняя жительница Купянского района.

По данным полиции, 26 февраля на занятиях в колледже девушке стало плохо. Ей предложили вызвать "скорую помощь", однако она отказалась и самовольно покинула аудиторию. Дома девушка не появилась. На следующий день ее нашли в петле.

"Как выяснила полиция, ранее девушка неоднократно оставляла место своего проживания. Ее знакомые слышали от нее намерения покончить с жизнью. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии", – заявили в полиции.

Ранее в Киеве мужчина повесился в подъезде жилой многоэтажки. Конец петли был привязан за перила на лестничном пролете.

Также в Киеве подросток выпрыгнул из окна шестого этажа девятиэтажного дома на улице Салютной и погиб.

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Источник: korrespondent.net

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