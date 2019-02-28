Незаконное обогащение: Порошенко внес законопроект

Президент Украины Петр Порошенко подписал новый законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение и поручил зарегистрировать документ в Верховной Раде как неотложный. Об этом глава государства в четверг, 28 февраля, заявил на заседании Совета регионального развития Кировоградской области в Кропивницком, сообщается на странице президента в соцсети Twitter.

"Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания Суда. Предоставляю законопроекту статус неотложного", - заявил Порошенко.

Підписав та даю доручення зареєструвати Президентський законопроект про передбачення покарання для чиновників за незаконне збагачення, в якому враховані усі зауваження Суду. Надаю законопроекту статусу невідкладного pic.twitter.com/gs9hbTb9IZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 февраля 2019 г.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что внесет в парламент законопроект о наказании за незаконное обогащение после обнародования решения Конституционного суда о признании соответствующей статьи УК неконституционной.

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Источник: korrespondent.net