Порошенко пообещал неотвратимость наказания по скандалу в оборонке

Президент Петр Порошенко заявляет, что ни фамилии, ни должности никого не спасут и виновные будут привлечены к ответственности, если факты вины за коррупционную деятельность в сфере обороны будут доказаны. Так глава государства впервые прокомментировал журналистам последние события вокруг Укроборонпрома, сообщает в четверг, 28 февраля, его пресс-служба.

"Армия это самая большая ценность Украины. Армия создавалась усилиями миллионов украинцев, которые отдавали последнее. Как Верховный Главнокомандующий армию буду защищать. Если факты подтвердятся, то, безусловно, ни фамилии, ни должности никого не спасут. Как только появилась информация - мною было подписано распоряжение об отстранении и обращение в правоохранительные органы", - подчеркнул Порошенко.

По его данным, расследование указанной информации проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП.

"Сейчас по итогам программы возбуждено еще одно уголовное дело. Подчеркиваю, что по завершению расследования виновные будут привлечены к ответственности, если факты подтвердятся", - заверил президент.

Напомним, по данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях, кроме этого, Гладковский попросил приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО. Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование.

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Источник: korrespondent.net