Под зданием Верховной Рады активисты в четверг, 28 февраля, проводят митинг в связи с обнародованной журналистами информацией о махинациях с госзакупками в оборонном секторе. Об этом пишут Вести.

Известно, что митингующие требуют расследования хищения бюджетных средств в оборонной сфере.

Cмотрите фотогалерею: Коррупция в оборонке: под Радой проходит митинг

Напомним, по данным журналистов, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.

В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях.

САП и НАБУ открыли дело по схемам в оборонном комплексе.

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Источник: korrespondent.net