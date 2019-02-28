Под зданием Верховной Рады активисты в четверг, 28 февраля, проводят митинг в связи с обнародованной журналистами информацией о махинациях с госзакупками в оборонном секторе. Об этом пишут Вести.
Известно, что митингующие требуют расследования хищения бюджетных средств в оборонной сфере.
Cмотрите фотогалерею: Коррупция в оборонке: под Радой проходит митинг
Напомним, по данным журналистов, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней.
В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях.
САП и НАБУ открыли дело по схемам в оборонном комплексе.
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Источник: korrespondent.net
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