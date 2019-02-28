В Никополе поддельную водку производили в промышленных масштабах

В Днепропетровской области судят шестерых членов группировки, которые за год изготовили и реализовали более 250 тонн водочного суррогата на сумму 2,5 млн грн. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что в апреле 2017 года житель Никополя вместе с соучастниками наладил незаконное изготовление и сбыт алкогольных напитков, маркированных поддельными марками акцизного налога.

В течение одной "рабочей смены" в подпольном цехе путем разведения этилового спирта с водой незаконно производилось более 4 000 бутылок алкогольного суррогата. Поддельную водку разливали в бутылки с этикетками известного бренда и напечатанными на цветном принтере акцизными марками.

В дальнейшем фальсификат реализовывался на территории Днепропетровской области через мелкие продуктовые магазины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Ранее в Одессе правоохранители разоблачили подпольный цех и изъяли более 7 000 литров незаконно изготовленного алкоголя.

А под Киевом из-за отравления суррогатным алкоголем погибли шесть человек.

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Источник: korrespondent.net