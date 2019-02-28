Из зоны ООС в Киев эвакуировали 12-летнюю девочку в коме

Из района проведения операции Объединенных сил самолетом в Киев была эвакуирована 12-летняя девочка в тяжелом состоянии. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Указано, что в Донецкой области 12-летняя Юлия вследствие острого нарушения мозгового кровообращения и геморрагического инсульта, который оно вызвало, оказалась в коме.

Как отмечается, единственным шансом на спасение ребенка, по признанию консилиума врачей областной больницы, что в городе Лиман Донецкой области, была срочная эвакуация в Киев для дальнейшего лечения в институте нейрохирургии имени А. Ромоданова.

"В 14:00 в среду, 27 февраля, самолет Ан-26 авиации ГСЧС приземлился на одном из аэродромов в районе проведения операции Объединенных сил. На данный момент самолет благополучно приземлился на аэродроме Жуляны. Больного ребенка доставили в профильный институт. Началось сложное лечение", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе начинает работу экспериментальное подразделение медицинской эвакуации.

Перед этим во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что на Донбассе не хватает лекарств, также стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования.

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Источник: korrespondent.net