Конец всем реформам. Запад о решении КС

На Западе от решения Конституционного суда Украины об отмене статьи Угловного кодекса о незаконном обогащении не в восторге. Если мягко говорить. А если не мягко, то просто в шоке.

Политики обещают все вернуть назад, даже президент уже новый законопроект подал, но не так и просто будет преодолеть последствия решения КС.

Что сейчас происходит вокруг статьи о незаконном обогащении, разбирался Корреспондент.net.

Что говорят в ЕС

В Европейском Союзе говорят, что намерены детально изучить решение Конституционного суда об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы обеспокоены решением Конституционного суда по статье о незаконном обогащении. Конечно, нам нужно более детально оценить это решение. Оно должно быть оценено на основе правовой презумпции, то есть лицо, которое приобрело определенные активы, должно быть в состоянии доказать происхождение своих активов", - сказал Домбровскис.

"Это международный принцип, и мы должны посмотреть на мотивы Конституционного суда и на то, какое влияние это окажет на эффективность борьбы с коррупцией", - добавил он.

Антикоррупционная инициатива EUACI - крупнейшая программа технической помощи ЕС в борьбе с коррупцией в Украине, опровергла все аргументы, руководствуясь которыми Конституционный суд решил, что статья о незаконном обогащении противоречит конституционным принципам.

В конституционном представлении от 12 декабря 2017 года утверждается, что часть 1 статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (УК) противоречит таким конституционным принципам, как защита от самообвинения, презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и равенство сторон, принцип законности, принцип "non bis in idem" и принцип отсутствия обратной силы во времени.

Конституционный суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Эти аргументы опровергает EUACI.

"В конституционном представлении не исследуются сущность и релевантность соответствующих правовых принципов относительно нормы Уголовного кодекса, которая отрицается, а также не проводится углубленный анализ соответствующей прецедентной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или иностранной конституционной практики. Можно утверждать, что конституционное представление также неправильно толкует правовую норму Уголовного кодекса, которая отрицается, и игнорирует презумпцию конституционности и, таким образом, последний доступ к возможностям толковать эту норму уголовного права способом, который был бы совместим с конституционными требованиями", - говорится в отчете европейских экспертов.

В конституционном представлении, в частности, утверждается, что статья 368-2 УК нарушает право человека считаться невиновным, поскольку переводит бремя доказывания со стороны обвинения на обвиняемого.

"Из конкретной формулировки преступления незаконного обогащения в Украине и судебной практики ЕСПЧ и конституционных судов других государств следует, что статья 368-2 УК не предусматривает каких-либо перекладываний бремени доказывания и, таким образом, нарушает презумпцию невиновности", - отмечают в EUACI.

Конец реформе?

Декриминализация незаконного обогащения означает полную амнистию для абсолютно всех должностных лиц с сомнительными доходами, а значит - практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине, заявляет Transparency International Ukraine вместе с 10 другими общественными организациями.

Все субъекты е-декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, полученные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие ответственности за незаконное обогащение в действующей редакции.

Отмена ответственности за незаконное обогащение разрушает концепцию е-декларирования чиновников. Система декларирования превратится из механизма разоблачения коррупционных состояний и инициирования привлечения к ответственности в систему информирования населения об обогащении чиновников.

При отсутствии ответственности за незаконное обогащение чиновники будут декларировать роскошные состояние без всякого страха и без юридических последствий.

Активисты также отмечают, что декриминализация незаконного обогащения нарушает международные обязательства Украины и может привести к прекращению сотрудничества с Международным валютным фондом.

Правила МВФ предусматривают отказ в финансировании программы со страной, которая возбудила любое из важных обязательств предыдущих лет, даже в случае полного выполнения текущих обязательств.

Кто выиграл

Специализированная антикоррупционная прокуратура назвала 4 дела, фигуранты которых больше других ждали декриминализации статьи о незаконном обогащения по решению Конституционного суда.

"Особенно "ожидаема" эта новость была для четырех дел - в отношении бывшего прокурора сил АТО (Константина Кулика), судьи из Луганской области (Руслана Юхимука), министра инфраструктуры (Владимира Омеляна) и главы Госаудитслужбы (Лидии Гавриловой), обвинительные акты в которых переданы в суд в течение 2016-2019 годов", - говорится в заявлении САП.

В САП заявляют, что неконституционность статьи о незаконном обогащении влечет за собой недопустимость всех доказательств, собранных в ходе расследования, прежде всего результатов негласных следственных действий.

Прокуратура напоминает, что признанная неконституционной статья 368-2 Уголовного кодекса действовала ровно 3 года и 10 месяцев и за это время САП и НАБУ начали по ней расследования по 106 уголовным производствам, 4 из которых переданы в суд для рассмотрения по существу с обвинительным актом, еще 65 дел остаются в производстве, в том числе по 2 уже сообщено о подозрении.

Новый закон

Президент Петр Порошенко просит зарегистрировать как неотложный новый проект закона о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

"Подписал и даю поручение зарегистрировать президентский законопроект о предусмотрении наказания для чиновников за незаконное обогащение. Предоставляю законопроекту статус неотложного", - написал Порошенко.

Он подчеркнул, что в новом законопроекте "учтены все замечания" Конституционного суда.

Президент предлагает так изложить статью о незаконном обогащении:

Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления в собственность активов в значительном размере без законных на то оснований при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением, или принятие предложения, обещания, или получение неправомерной выгоды должностным лицом, а также передача им таких активов любым другим способом наказывается лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Не поможет?

Однако, эксперты считают, что решение КС выписано так, что вообще не допускает подход к борьбе против незаконного обогащения, который принят на Западе.

Суд счёл неконституционным то ключевое, что применяется для определения незаконного обогащения и наказания за него. А именно: уголовную ответственность уже только при одном лишь факте отсутствия рациональных/законных оснований для приобретения должностным лицом активов.

То есть, само обязательство какого-нибудь чиновника или депутата объяснять в рамках уголовного процесса, откуда у него в собственности взялось что-то явно не соответствующее его доходам, – признано Конституционным судом нарушением презумпции невиновности.

Источник: korrespondent.net